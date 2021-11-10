921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية امس 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة يوم الاثنين مقابل 929 إصابات و54 وفاة الأحد.



وقالت الوزارة إن إجمالي مصابي البفيروس حتى الاثنين بلغ 339335 منهم 284366 حالة تم شفاؤها و19186 حالة وفاة.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء المصري بدء تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل.

ووفقا لمجلس الوزراء إذا رفض الموظف الحصول على اللقاح سيكون عليه أن يجري تحليل PCR مرتين أسبوعيا وأن يكون سلبيا قبل الدخول ما لم يكن حاصلا على شهادة تلقي لقاح كورونا.