دراسة: التغذية الصحية تجعل الأطفال أكثر سعادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة "إيست أنجليا" البريطانية إلى أن التغذية الصحية تؤثر إيجابياً على الصحة النفسية للطفل.



ولاحظت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 9000 طفل تأثيرات مهمة للتغذية الصحية على الأطفال من حيث السعادة والقدرة على الاسترخاء والعلاقات الشخصية والعلاقات الأسرية الإشكالية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال، الذين تناولوا 5 حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميا، حصلوا على درجات أعلى من أقرانهم، الذين لم يتناولوا هذه الحصص.

من جانبها، أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات يحتاج إلى 230 جراماً من الخضروات و210 جرامات من الفاكهة يومياً.

وفي سن 13 عاماً يحتاج الجسم إلى 320 جراما من الخضروات و300 جرام من الفاكهة للفتيات و390 جراماً من الخضروات و360 جراماً من الفاكهة للفتيان.