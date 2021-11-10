شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن انتشار كورونا حول العالم (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 251 مليونا و563 ألفا و534 مصابا، حتى صباح الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و79 ألفا و927 حالة، فيما تعافى 227 مليونا و780 ألفا و30 حالة.

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، الأربعاء، تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد أعلنت الجمعة الماضي وبلغت 37120 حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.

ووفقا للمعهد، وصل معدل انتشار الفيروس بين كل 100 ألف نسمة في ألمانيا في غضون 7 أيام، إلى مستوى قياسي أيضا عند 232.1 وبهذا يظل المعدل يسجل مستوى قياسيا لليوم الثالث، بعدما كان وصل الإثنين إلى 201.1 والثلاثاء إلى 213.7. وكان المعدل يبلغ 146.6 قبل أسبوع، و66.1 قبل شهر.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا 236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.

ووفقا لبيانات المعهد، سجلت ألمانيا 4 ملايين و844054 إصابة مؤكدة بكورونا منذ بداية الجائحة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 39 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 43 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 مقارنة مع 74 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97939 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك بتسجيل 299 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 290110.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة، الثلاثاء، مقارنة مع 929 إصابة و54 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة: "إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 339335 من ضمنهم 284366 حالة شفيت و19186 حالة وفاة".

تجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عتبة الـ2400 حالة لأول مرة منذ 6 أيام.

وسجلت كوريا الجنوبية 2425 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية بزيادة 710 حالات عن اليوم السابق، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 385831 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت كوريا الجنوبية 14 حالة وفاة بالفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 3012 وفاة منذ بدء الجائحة.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1278114، منها 22958 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28566، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1226590.

سجّلت تونس 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715.276، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.287.