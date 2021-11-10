في شتاء 2021.. اليابان تعلن أول ظهور لإنفلونزا الطيور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، الأربعاء، اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021، حيث تم رصد حالة "إنفلونزا طيور شديدة العدوى" شمال شرق البلاد.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا، وتم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وتابعت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".

وفي الشتاء الماضي، شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث تم إعدام أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة وتضرر ربع مقاطعات البلاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أعدمت اليابان نحو 11 ألف دجاجة في مزرعة غربي البلاد، بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور.

وجاء تفشي المرض رغم القيود المفروضة على حركة نقل الدواجن والبيض وغيرها من مزرعة أخرى في نفس المدينة، حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة هذا الموسم يوم الخميس الماضي، ما دفع الحكومة المحلية إلى ذبح نحو 330 ألف دجاجة هناك.

وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى تعزيز الشعور بالحذر لأن تفشي المرض حدث في وقت مبكر عن المعتاد".