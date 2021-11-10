شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة منطقة جازان السعودية، القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة جازان، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، وذلك بإحراقه 100 خلية نحل، نتيجة خلاف بينهما.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وأشار إلى أنه يمني.