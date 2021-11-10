شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن انتهاء الموجة الثالثة وإصابات كورونا فى انخفاض متواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية المغربية، استمرار انخفاض الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وانتهاء الموجة الثالثة من الجائحة، بحسب "روسيا اليوم" .

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية فى وزارة الصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن "المنظومة الصحية سجلت خلال الأسبوع الماضى 1251 حالة إيجابية، أى بانخفاض قارب 33% على المستوى الوطني"، لافتا إلى أن "هذه الحصيلة الأسبوعية لم تسجل منذ أكثر من 5 أشهر".

وأشار إلى أن "الانخفاض شمل كل مناطق المملكة دون استثناء، وأصبغ على كل الجهات وللأسبوع الرابع، المستوى الأخضر، أى أقل من 25 حالة إيجابية لكل 100 ألف نسمة أسبوعيا".

وأضاف: "تم الانتقال من نسبة 2.7% إلى نسبة 1.4% خلال هذه الفترة، وهى أقل نسبة إجابة تسجل منذ عدة أشهر، فضلا عن انخفاض ملموس خلال الأسبوعين الأخيرين فى عدد الحالات الحرجة الجديدة التى يتم استشفاؤها فى أقسام العناية المركزة، ناهز نسبة 30%".

وتابع: "هذا الانخفاض، انعكس إيجابا على مستوى ملء الأسرة الاستشفائية المخصصة للحالات الحرجة لمرضى كوفيد، إذ انتقل من 6.6 إلى 3.3%".