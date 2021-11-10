شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 22 وزارة.. خطة شاملة لتحديث الخطوط الحديدية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للنقل، في تقرير لها، عن وجود خطة شاملة لتحديث الخطوط الحديدية في المملكة شاركت فيها 22 وزارة وجهة بالمملكة لتيسير حركة السفر بين المناطق عبر قطارات حديثة، وتيسير عملية نقل البضائع.

وأوضح التقرير أن إنشاء شبكة نقل خطوط حديدية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة والصحة العامة، وتقليل حوادث المركبات، ورفع مستوى جودة حياة الأفراد من خلال إيجاد خيارات نقل آمنة ومتكاملة وبتكلفة ووقت ملائم.

ومن أهم أهداف شبكة القطارات الحديثة أنها ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث الهواء وترشيد استهلاك الطاقة، حيث ترتبط الخطة بشكل مباشر بأهداف الهيئة الاستراتيجية والمتمثلة في تبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب في المملكة، ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل البضائع والمساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية في المملكة، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها، وتبني أعلى معاير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، وتعزيز الاستدامة المالية وتوفير الوظائف الملائمة لجذب الاستثمارات في مشروعات وخدمات النقل، وفقا لـ”المدينة”.

هذا ويستهدف المشروع أيضا كلُّ من المواطن والقطاع العام والقطاع الخاص والبنية التحتية. وتركز الخطة على تطوير شبكة نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية المستقبلية في المملكة إلى عام 2050 م مع مراعاة تحديد أولوية تنفيذ المسارات بناء على عدة معايير اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتصميم شبكة مع مراعاة مناطق الجذب الرئيسة في المملكة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة والمشاريع الحيوية والربط مع دول الجوار.