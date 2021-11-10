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شكرا لقرائتكم خبر عن «خالد بن سلمان» يبحث مع وزير الدفاع العراقي التعاون في المجال الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض، أمس الثلاثاء، بوزير الدفاع بجمهورية العراق جمعة عناد الجبوري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
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