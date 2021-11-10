عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات مبكرة عن آيفون 14 المنتظر.. 4 مفاجآت من أبل بـiPhone 14

الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365

قد لا يزال الوقت مبكرا، ولكن ذلك لم يمنع خبراء التقنيات في توقع ما قد يبدو عليه جهاز هاتف آيفون 14 الذي يصل نهاية 2022 المقبل.



وعلى الرغم من أن iPhone 13 لا يزال هو الوارد الجديد، فقد رسمت الشائعات بالفعل صورة لما يمكن توقعه من ما يسمى iPhone 14، الذي من الوارد طرحه في مؤتمر أبل سبتمبر 2022.

وتشير الشائعات إلى أنه يمكن رؤية إعادة تصميم رئيسية وميزات جديدة كليا تشمل ما يلي:

المسمى الرسمي

يتوقع أن يطرح الهاتف باسم آيفون 14، مع احتمالية استخدام أبل لرمز S، في تسمية أي من إصداراته، كما تشير الشائعات تشير إلى أن iPhone 2022 سوف أن تكون ترقية كبيرة بما يكفي لضمان رقم جديد تمامًا.

لا يوجد نتوء شاشة

التغيير الأكبر الذي يتوقعه الخبراء حاليا مع iPhone 2022 هو إزالة النتوء، الذي تم تقديمه تصميمها لأول مرة مع iPhone X، وظل كما هو منذ ذلك الحين، و النتوء هو المكان الذي تضم فيه أبل كاميرا الهاتف الأمامية ومستشعراتها مثل Face ID.

بصمة الإصبع

وأشارت شائعات iPhone 14 المبكرة إلى أن أبل لن تجلب خاصية Touch ID تحت الشاشة إلى iPhone، قبل عام 2023، ما يعني افتقاد الهاتف القادم لها.

تحديث الكاميرا

وفق المطور الموثوق Ming-Chi Kuo، سيشمل iPhone 14 أيضًا تحسينات كبيرة على الكاميرا الأمامية، علىأن يكون التغيير الأكبر في تحديث التركيز التلقائي للكاميرا الأمامية.

مقاس الشاشة

يتوقع Kuo أيضًا أن iPhone 14 لن يشتمل على عامل شكل “صغير” mini مثل iPhone 12 و iPhone 13، بدلاً من ذلك، يقترح Kuo أن تقدم أبل أربعة أجهزة iPhone بحجمين مختلفين للشاشة: 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الهاتف لاسلكية بنسبة 100%، كأول هاتف آيفون يتوفر بدون منفذ Lightning.