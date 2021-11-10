شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندى سورى برصاص قناصة مسلحين فى محافظة إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا العميد البحرى فاديم كوليت، أن جنديا سوريا أصيب فى محافظة إدلب برصاص قناصة تابعين لتنظيم "جبهة النصرة"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال: "فى محافظة إدلب، أصيب جندى سورى برصاص قنص أطلقه إرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية فى منطقة قرية كفر نبل".

وأضاف: "الإرهابيون نفذوا عمليتين فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب"، وأشار إلى أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات إرهابية فى محافظات اللاذقية وإدلب وحلب".

ومنذ يومين، أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن مسلحى جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، شنوا 4 هجمات فى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربى سوريا.

وجاء فى بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية "فيسبوك": "سجلت خلال 4 هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب".

وأضاف: "سجل هجومان فى محافظة حلب، وهجومان فى محافظة إدلب" .