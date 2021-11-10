شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان للكاظمى: السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى.