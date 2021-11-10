شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان للكاظمى: السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقّى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان للكاظمي، عن "استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له"، ونقل له "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً حرص المملكة على "أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباًس في مواجهة التحديات".