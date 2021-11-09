أمريكا تعرب عن قلقها إزاء اجتماع الأسد وآل نهيان وترفض "أي تطبيع"

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن- سبوتنيك. وقال برايس في إفادة للصحفيين: "نحن قلقون من تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها. هذه الإدارة لن تعبر عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد، وهو دكتاتور وحشي".

© Sputnik

أعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق اليوم، استقبال الأسد لوزير الخارجية الإماراتي، مشيرة إلى أنهما ناقشا التطورات على المستوى العربي والعلاقات بين البلدين. تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.

وقالت الرئاسة في بيانها: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

ووفقا للبيان، أكد وزير الخارجية الإماراتي دعم بلاده "لجهود الاستقرار في سوريا"، وقال إن الأحداث التي شهدتها البلاد أثرت على كل الدول العربية.

في وقت سابق اليوم، ذكر مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، هو من استقبل آل نهيان في مطار دمشق الدولي، ثم توجها مباشرة للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

طالع أخبار سوريا اليوم عبر سبوتنيك