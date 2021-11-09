بعد زيارة بيروت... هل تنجح الجامعة العربية في الوساطة بين الخليج ولبنان؟

دبي - محمود عبدالرازق - والتقى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي للبحث عن مخرج للأزمة الأخيرة بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج.

واستبعد مراقبون إمكانية نجاح الجامعة العربية في الوساطة بين لبنان ودول الخليج، كونها لا تملك أي أوراق ضغط أو تأثير على الدول العربية، لكنها محاولة خجولة للتدخل، وفقا لقولهم.

تدخل الجامعة العربية

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أن هدف الزيارة هو الحوار مع القيادات اللبنانية حول الأزمة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والتعرف على الموقف اللبناني وماذا يمكن تقديمه لحلحلة الأزمة في العلاقة والبدء في رأب الصدع الموجود حاليا.

وأضاف أن "الحوار مع وزير الخارجية اللبناني كان صريحا وجادا، وأعطاه تصورا عن نظرة الأمين العام للجامعة العربية في الموضوع، ووجهة النظر السعودية بعد أن تم اجراء اتصال معهم".

واعتقد أن "المسألة بالنسبة للمتابعين هي واضحة جدا من ناحية ما يجب القيام به لمعالجة الأزمة الحالية، ويتطلب عملا جادا ومستمرا، لأن العلاقة ما بين لبنان والخليج هي علاقة قديمة وراسخة ومهمة للجانبين اللبناني والسعودي، ونسعى لاستعادة زخمها كما كانت".