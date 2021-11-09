المغرب... رفع حظر التجوال الليلي المفروض بعد نتائج إيجابية لحملة التلقيح ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وقال بيان للحكومة، اليوم الثلاثاء، إنها قررت "رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأوضح البيان أن القرار "يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها "الحملة الوطنية للتلقيح"، وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية".

وأشارت إلى اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل "مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية".

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كما تشمل هذه التدابير "السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم من دون الإدلاء بأية وثيقة"، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكدت الحكومة أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي، واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب أكثر من 947 ألف، فيما تجاوزت الوفيات 14 ألفا.