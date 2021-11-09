شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسية السعودية وحسن السير.. شروط هامة فى المتقدم لشغل وظيفة بالنيابة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدم لوظائف النيابة العامة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت عن 284 وظيفة شاغرة.

وتعد أهم الشروط التى ينبغى توفرها فى المتقدم: