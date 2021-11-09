شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسية السعودية وحسن السير.. شروط هامة فى المتقدم لشغل وظيفة بالنيابة السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدم لوظائف النيابة العامة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت عن 284 وظيفة شاغرة.
وتعد أهم الشروط التى ينبغى توفرها فى المتقدم:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.
- يجب أن يمتلك سيرة حسنة وسلوك حسن.
- ضرورة تمتعه بالأهلية الكاملة.
- حصوله على شهادة من واحدة من كليات الشريعة بدولة المملكة، أو الشهادة المعادلة لها من جهة معتمدة.
- يجب أن يحصل على شهادة في تخصص الأنظمة من أي من جامعات دولة المملكة العربية السعودية، أو الشهادة التي تعادلها بشرط أن يتم اعتمادها من الجهة المختصة.
- في حالة الشهادة المعادلة أن يجتاز الاختبار الخاص بالالتحاق بالنيابة العامة.
- يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل.
- ضرورة اللياقة الصحية للمتقدم للخدمة.