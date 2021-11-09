سفير الأردن: هناك توافق فى جميع الملفات السياسية بين القاهرة وعمان

القاهرة - سامية سيد - قال أمجد العضايلة سفير الأردن فى القاهرة إن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله إلى مصر تعتبر أول زيارة يقوم بها ولى عهد أردني وهذا يدل على ثقل مصر ومكانتها.

وأضاف العضايلة - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى - أن الأمير الحسين بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة المصرية مجال التعاون والاتفاقيات ، مشيرا إلى أن هناك توافق فى جميع الملفات السياسية بين مصر والأردن، وأن هناك تنسيق وتعاون دائم بين مصر والأردن تجاه العديد من القضايا الإقليمية.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال السياحة ، موضحا أن مصر لديها مناطق سياحية مهمة، وكذلك هناك أماكن سياحية فى الأردن تاريخية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك ترويج لـ السياحة للبلدين.



وأشار إلى إنه سيزور الأزهر غدا ويقوم بلقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسيكون هناك بحث لـ تواجد تعاون بين الأردن والأزهر، والتوعية بما يتم فى المنطقة، ومعرفة مخاطر الإرهاب ، مضيفا أن اليوم كان هناك لقاء بين الأمير الحسين بن عبد الله ولى عهد الأردن ، ووزيرة التجارة لـ الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة، ولكى يتم تنفيذ ذلك فى الأردن.



وأوضح أنه بعد لقاء وزيرة التجارة سيكون هناك زيارات متبادلة بين المسئولين فى مصر والأردن، معربا عن امله في أن تكون التجربة المصرية فى مشروعات البنية التحتية موجودة في بقية الدول العربية.