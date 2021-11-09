شكرا لقرائتكم خبر عن 284 وظيفة شاغرة في النيابة السعودية.. تعرف على شروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الخريجين والخريجات إلى التقدّم لشغل (284) وظيفة إدارية.

ويلزم على المتقدمين استيفاء الشروط النظامية العامة للعمل بمختلف الجهات والتي تتضمن أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة التي يتقدم عليها وفقًا لمهامها المحددة، وأن يكون متمتعًا بحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها، وذلك في إطار سياسة التوظيف بالمملكة، والتي تستهدف أن تشمل فرص العمل المتاحة جميع السعوديين والسعوديات في القطاعين العام والخاص.