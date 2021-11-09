الرئيس الجزائري يبحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد موسى الكوني، رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد، في إطار زيارة عمل للجزائر، تدوم يومين".

وأضاف البيان: "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات، وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك".

هذا وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس الاثنين، إن بلاده بحاجة إلى الجزائر خاصة في الوقت الراهن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء تصريح الكوني، بعد وصوله إلى الجزائر في مهمة عمل رسمية تستمر يومين، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

هذا وبحث رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أمس الاثنين، مع الفريق أول محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التعاون العسكري بين البلدين وقضايا أمنية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: "استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الاثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية".

وأضاف البيان: "حضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد العسكري الليبي".

وتابع: "تطرق الطرفان في هذا اللقاء إلى السياق الأمني الإقليمي، حيث أكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما على مستوى الحدود الجنوبية المشتركة، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".