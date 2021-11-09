العراق... تخويل "النفط الوطنية" للتفاوض مع "شيفرون" بشأن حقول في الناصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان: "قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة هذا اليوم بتخويل شركة النفط الوطنية العراقية صلاحية التفاوض المباشر مع شركة شيفرون الأمريكية Chevron لتطوير الحقول النفطية في محافظة ذي قار، وذلك من خلال تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية لانتاج النفط والغاز، الذي يضم تطوير أربعة رقع استكشافية في المحافظة".

وأضاف البيان: "يشكل هذا المشروع إضافة مهمة تسهم في تعزيز وإدامة الانتاج الوطني دعماً للاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة، التي تستهدفها الحكومة والوزارة، وتتضمن خطة الوزارة في محافظة ذي قار انجاز مجموعة مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء، بطاقة أولية مستهدفة تبلغ 600 الف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الأعمال، وقد يتبعها لاحقا إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز وإدامة الإنتاج الوطني، والنهوض بالبنى التحتية وتطويرها وزيادة فرص التنمية لشركات القطاع الخاص بالمحافظة، فضلاً عن توفير فرص العمل".

وأشارت إلى أن التفاوض سيتعلق بتنفيذ مشروع لإنتاج النفط والغاز يتضمن تطوير 4 مناطق استكشافية في المحافظة.