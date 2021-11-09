طائرة تركية تقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن "انفجاراً قوياً سمع في أرجاء مدينة القامشلي السورية الحدودية مع تركيا، عند غروب شمس اليوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبين أنه نجم عن استهداف سيارة عسكرية نوع بيك آب عائدة لتنظيم "قسد" في حي (الهلالية) المتاخم للشريط الحدودي، غربي المدينة".
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وكانت طائرات أمريكية مسيرة استهدفت عددا من عناصر ومسلحي التنظيمات "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي في مناطق رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة أدت لمقتل وإصابة عدد منهم.
وكثفت الطائرات المسيرة التركية من عمليات استهدافها لعناصر وقياديي قوات "قسد"، في الفترة الماضية، في مناطق سيطرتهم في شمال وشرق سوريا.