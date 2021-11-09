غانتس: تلقيت تهديدات بالقتل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غانتس قد كشف عن تعرضه لتهديدات بالقتل من جهات قال إنها جهات يسارية، وهي تهديدات سبق أن تلقاها، قبل عامين، حينما ظهرت فكرة تأييد القائمة العربية المشتركة.

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وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يقوم بتغيير هاتفه المحمول كل شهرين، نتيجة لتهديدات أو هجمات التيار اليساري ضده، نافيا في الوقت نفسه أي دور لليمين الإسرائيلي في تلك التهديدات، مشيرا إلى وجود أعشاب ضارة تنمو داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، سبق لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، التصريح، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تسمح لـ"حزب الله" اللبناني بحيازة أسلحة تضر بإسرائيل.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله اللبناني أو بما أسماهم بـ"مبعوثي إيران في المنطقة" بحيازة أسلحة تضر بالتفوق النوعي لبلاده.

وجاءت تصريحات غانتس خلال وضع حجر الأساس لمصنع "رفائيل" معدات عسكرية إسرائيلية في مدينة شلومي بالشمال الإسرائيلي، الذي أكد أنها بداية لتغيير معالم المنطقة الشمالية أمام حزب الله، كما أنه توفر فرص عمل مناسبة للإسرائيليين.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده باتت مستعدة لأي سيناريوهات محتملة، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، فضلا عن إيران.

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