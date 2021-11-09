إسرائيل تكشف سر تقربها للدول الأفريقية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، عن أردان، أن إسرائيل مستمرة في توسيع علاقتها بالدول الأفريقية، وذلك خلال لقاء جمعه بأكثر من 25 سفيرا للأمم المتحدة من الدول الأفريقية.

© Sputnik . Виталий Белоусов

وأكد غلعاد أردان أن إسرائيل تهدف إلى توسيع قاعدة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية بهدف التأثير على نمط تصويتهم داخل مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، مع الحفاظ على بقاء إسرائيل في تكتل الاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، أن منظمة إسرائيلية ستقوم بمبادرة جديدة لربط حوالي 2000 قرية في القارة الأفريقية بالمياه الجارية والكهرباء عبر الطاقة المتجددة.

وأوضح أردان أن بلاده تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع أكثر من 46 دولة أفريقية، وتقوم بعلاقات ثنائية قوية معها في أكثر من مجال حيوي، سواء في الاقتصاد أو التنمية، وتعمل، دوما، على تكوين شراكات مع هذه الدول الأفريقية.

ويشار إلى أنه في بداية آب/ أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.

كما نال تعيين إسرائيل انتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف سعت إسرائيل منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.

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