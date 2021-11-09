اخبار الخليج

الصحة التونسية: تطعيم 37 ألفا و829 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 37 ألفا و829 شخصا ضد فيروس خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 37 ألفا و829 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أمس، مؤكدا أن من بينهم 10 آلاف و257 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن 4 ملايين و652 ألفا و7 أشخاص استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و649 ألفا و452 جرعة بينها 12 ألفا و111 جرعة للسفر.

 

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و807 آلاف و989 شخصا حتى الآن.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا