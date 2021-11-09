شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 37 ألفا و829 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 37 ألفا و829 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أمس، مؤكدا أن من بينهم 10 آلاف و257 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن 4 ملايين و652 ألفا و7 أشخاص استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و649 ألفا و452 جرعة بينها 12 ألفا و111 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و807 آلاف و989 شخصا حتى الآن.