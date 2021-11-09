شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي إصابات كورونا في السعودية تصل لـ 549022 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل (49) حالة مؤكدة، وتعافي (57) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (49) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549022) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (537990) حالة، وسُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8806) حالات.

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