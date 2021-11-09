شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة “تولو برواقو” بإقليم غدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء الصومال، أن الفرقة ال43 للجيش الوطني الصومالى تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة “تولو برواقو” التابعة لمدينة غربهاري بإقليم غدو.

كما سيطرت القوات على قاعدة مليشيات الشباب المعروفة ب”كبس” دون أي قتال.

وفى سياق منفصل ، استقبل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي اليوم مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا وبناء السلام مارثا أما أكيا بوبي التي تزور الصومال حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والعملية الانتخابية في الصومال وتحقيق حصة 30 % للمرأة في المجالس النيابية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال القاء مناقشة مشاريع الأمم المتحدة الإنمائية في الصومال وتعزيز تعاون الأمم المتحدة في المجالات المختلفة.