شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو للتهدئة إثر حادث أودى بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن قلقه ازاء التطورات التي سببتها الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم 3 نوفمبر الجاري، والتي أودت بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين؛ جاء ذلك في رسالة وجهها الامين العام الي وزير خارجية الجزائر ردا علي رسالة الوزير في هذا الموضوع.

وأفاد مصدر مسئول في الأمانة العامة أن الأمين العام أعرب في رسالته عن التعازي للجزائر في ضحايا هذا الحادث المؤسف، كما دعا الاطراف المعنية الى ضرورة تغليب ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة.

وأضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تبقي على إستعداد لتقديم الدعم لكل جهد يرمي إلى نزع فتيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، والتي تتطلب تضافر الجهود حفاظا على إستقرار المنطقة ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية التي تصبو إليها الشعوب العربية.

كان قد بعث وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة برسائل إلى عدة منظمات دولية فى إطار متابعة الأبعاد الدولية لعملية الاغتيال فى حق ثلاثة رعايا جزائريين على محور العاصمة الموريتانية نواكشوط وولاية رقلة الجزائرية