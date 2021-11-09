شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء ،مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، أن تبون استقبل الكوني الذي يزور الجزائر في إطار زيارة عمل ليومين، وقالت "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات، وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك".

ونقلت منصة فواصل الليبية عن الكوني قوله إن الجزائر مستمرة في دعم استقرار ليبيا وأمنها ووحدة ترابها، مبينًا أن "الرئيس الجزائري أعرب عن أمله في نجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يمهد لاستقرار ليبيا".