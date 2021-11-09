شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي اليوم الثلاثاء - عبر الاتصال المرئي - مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك وسبل تعزيزها.

واتفق الجانبان - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - على استمرار التواصل الوثيق من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك لضمان الملاحة الآمنة للسفن، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب كيشي عن امتنانه للدعم الذي قدمته الإمارات خلال مغادرة الموظفين من سفارة اليابان فى كابول بأفغانستان.

وفي السياق، استقبل البواردي في مكتبه بوزارة الدفاع اليوم السفير الياباني لدى الإمارات كيهيكو ناكاجيما، حيث ثمن البواردي جهود السفير الياباني خلال فترة عمله لدى الإمارات والتى كان لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.