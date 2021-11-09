شكرا لقرائتكم خبر عن أحب "الزراعة" فوصل إلى القمة.. جزائرى يحصد جوائز عالمية بسبب "زيت الزيتون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلى عن مهنته، ليجد لنفسه طريقا أخر، فى خطوة قد يراها البعض مغامرة، إلا أنها ربما كانت مغامرة محسوبة، عندما قرر الجزائرى حكيم عليلاش، التحول من مهنة الرسم والطباعة، نحو إطلاق مشروع زراعى، يقوم خلاله بتأسيس بستانه الخاص، ليكتب قصة نجاح جديدة.

قصة نجاح عليلاش بدأت عمليا فى 2005، عندما غرس أول أشجار الزيتون، وإنما كانت لها إرهاصات كبيرة قبل ذلك تجسدت فى حبه الكبير للزراعة، وخاصة زراعة الزيتون، ليكون كلمة السر، ليس فقط فى الربح المادى، وإنما أيضا بوابة الوصول إلى العالمية.

يقول عليلاش، فى تصريحات أوردتها وكالات أنباء، "بدأت بغرسها تدريجياً منذ 2005. أحب الزراعة وأحب شجرة الزيتون منذ الصغر. إنها شجرة مقدسة في الجزائر"، مؤكدا أن إنتاج زيت الزيتون البيولوجي "يضعه مباشرة في هذا الجو الذي يحترم الأرض ويحمي الكوكب".

ويضم بستان الزيتون الذي يمتد على مساحة 40 هكتارا، 15 ألف شجرة على الأقل بينها تسعة آلاف بدأت الإنتاج.

ولكنه لم يكتفى بالزراعة، وإنما سعى إلى إنتاج زيت الزيتون، حيث بدأت معصرته مرحلة الإنتاج قبل 3 سنوات، إلا أنه استبق الخطوة بزيارات إلى عدة دول، منها اليونان وفرنسا وإيطاليا، حتى يستلهم أسلوبهم فى العمل.