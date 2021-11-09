كورونا بالدول العربية: البحرين والإمارات صفر وفيات والعراق الأكثر إصابات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بيانات وزارة الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الثلاثاء عدم تسجيل البحرين والإمارات أية وفيات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استمرت العراق الأكثر في الإصابات اليومية.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 1116 إصابة جديدة و27 وفاة و1524 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و65 ألفا و127 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و399 حالة، والشفاء إلى مليونين و17 ألفا و823 حالة بنسبة 97.7%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 17 إصابة جديدة وصفر وفيات، فضلًا عن تعافي 34 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 275 ألفا و363 حالة.

وفي الإمارات، سجت وزارة الصحة صفر وفيات ليستقر الإجمالي عند 2142 حالة، فيما سجلت 72 إصابة بإجمالي 740 ألفا و572 حالة، كما تعافى 90 حالة ليصل الإجمالي إلى 735 ألفا و74 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 49 إصابة وحالة وفاة واحدة وتعافي 57 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و22 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و806 حالات، والشفاء إلى 537 ألفا و990 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل حالتي وفاة و237 إصابة جديدة و318 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 609 إصابات جديدة و8 وفيات وتماثل 1672 حالة للشفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و318 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و226 حالة، والشفاء إلى 309 آلاف و980 حالة.