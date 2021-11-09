شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى: نتجه نحو حكومة تكنوقراط وسيتم توسيع المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، نتجه نحو حكومة تكنوقراط وسيتم توسيع المشاركة السياسية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.
وأوضح وزير المالية السوداني، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قدم مطالب غير واقعية في مفاوضات إنهاء الجمود السياسي.
وأشار وزير المالية السوداني، إلى أن الجيش اضطر للتدخل بعد أن تعرض الأمن القومي للخطر.
وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد "قوات الدعم السريع" فى السودان، قد أكد مؤخرا الالتزام الصارم بالتحول الديمقراطى وإجراء الانتخابات فى العام 2023.
وقال دقلو، في خطاب للشعب السودانى: "لقد تابعتم القرارات الأخيرة التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة والتي جاءت لتصحيح مسار الثورة والحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدة شعبه وأرضه، بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته".