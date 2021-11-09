شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى: نتجه نحو حكومة تكنوقراط وسيتم توسيع المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، نتجه نحو حكومة تكنوقراط وسيتم توسيع المشاركة السياسية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضح وزير المالية السوداني، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قدم مطالب غير واقعية في مفاوضات إنهاء الجمود السياسي.

وأشار وزير المالية السوداني، إلى أن الجيش اضطر للتدخل بعد أن تعرض الأمن القومي للخطر.