شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يبحث زيادة مساعدات برنامج الأغذية العالمي للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة دايفيد بيسلي زيادة المساعدات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بالسراي الكبير – مقر الحكومة اللبنانية - بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فليشير ومدير برنامج لبنان عبدالله الوردات.

وعقب اللقاء، قال بيسلي إن الاجتماع تم خلاله مناقشة الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما تناول تدهور الاقتصاد العالمي بسبب تغيير المناخ وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن وضع لبنان ليس مختلفا عما يحدث في العالم.

وأضاف أن برنماج الأغذية العالمي يطمح الآن إلى توسيع دائرة المساعدات في لبنان لتصل إلى نحو مليون و600 ألف شخص في الأشهر القليلة المقبلة، علما بأنها تخدم حاليا نحو 800 ألف شخص، موضحا أن المساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الأكثر احتياجا.

واستطرد قائلا "إن رئيس الوزراء كان واضحا جدا في أن للبرنامج استقلالية تشغيلية، مشددا على العمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحديد الفئات المستحقة بعيدا عن المعايير السياسية لتصل المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة والأطفال لإعطائهم أمل جديد".