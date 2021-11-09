شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الصداقة الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أوليفيي كاديك، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون والعمل الثنائي المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم مناقشة تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بينهما لما تمثله لجان الصداقة البرلمانية المشتركة من دور مهم في فتح آفاق أرحب للتعاون وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وشرح وجهة نظر المملكة حيالها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وسبل تعزيزها.