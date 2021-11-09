شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الصداقة الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أوليفيي كاديك، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون والعمل الثنائي المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين.