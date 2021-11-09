شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: مقتل 110 حوثيين بغارات استهدفت محيط مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية مقتل أكثر من 110 حوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بغارات للتحالف طالت محيط مأرب شمالي اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ 30 عملية استهدفت آليات الحوثيين وعناصرهم في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأدت هذه الغارات إلى تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 حوثيين.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

ويعلن التحالف يوميا منذ نحو شهر تقريبا، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين وقد أدت هذه الغارات إلى مقتل نحو 3200 مقاتل.