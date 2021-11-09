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الاستخبارات العراقية تعلن ضبط 3 أوكار لداعش في نينوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال نوكيط جنوب غرب نينوى.

 

وذكرت المديرية - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه " بعد متابعة المعلومات الاستخبارية عن وجود مضافة في جبل نوكيط، خرجت قوة لتفتيش الاحداثيات وتم العثور على ثلاثة (أوكار) مضافات تحتوي على عدد عبوات ناسفة وصواعق تفجير".

 

وأوضحت المديرية أنه " تم القضاء على أكثر من مفرزة للعدو جميعها كانت تملك معدات رؤية ليلية حرارية متطورة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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