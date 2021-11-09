شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن ضبط 3 أوكار لداعش في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال نوكيط جنوب غرب نينوى.

وذكرت المديرية - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه " بعد متابعة المعلومات الاستخبارية عن وجود مضافة في جبل نوكيط، خرجت قوة لتفتيش الاحداثيات وتم العثور على ثلاثة (أوكار) مضافات تحتوي على عدد عبوات ناسفة وصواعق تفجير".

وأوضحت المديرية أنه " تم القضاء على أكثر من مفرزة للعدو جميعها كانت تملك معدات رؤية ليلية حرارية متطورة ".