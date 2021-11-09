وزير خارجية مصر: سياسات تركيا التوسعية في المنطقة تبعث على القلق ولا نجد مبررا لها

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وأوضح شكري، في جلسة حوارية نظمها مركز "ويلسون" البحثي في الولايات المتحدة، أن "تركيا دولة مهمة للغاية بالمنطقة وعضو في حلف الناتو [حلف شمال الأطلسي]، ولكن ينتابنا قلق إزاء السياسات التوسعية التي أظهرتها خلال السنوات العشر الماضية".

© Sputnik . Алексей Витвицкий

وأضاف: "نحن لا نرى سببا يدفعها للتواجد عسكريا في ليبيا أو سوريا أو العراق.. لا نرى مبررا لوجودها".

وتابع: "في الوقت ذاته ينتابنا القلق إزاء التدخل في الشؤون الداخلية المصرية ودعم حركة الإخوان التي نصنفها جماعة إرهابية.. نحن لا نرى سببا يدفع تركيا لاحتضان قيادات الإخوان المسلمين لكي يعملوا من هناك ويبثوا معلومات مضللة عبر قنوات فضائية".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة وأنقرة عقدتا مباحثات استكشافية مفيدة، مضيفا: "إذا تبلور ذلك وتحول إلى واقع سنكون مستعدين لتطبيع العلاقات بناء على الاحترام المتبادل".

وعقدت مصر وتركيا حتى الآن جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.

وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات في أيار/مايو الماضي في القاهرة، بينما استضافت تركيا في أيلول/سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.