دراسة: النوم قبل الساعة 11 ليلا يقلل مخاطر أمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت دراسة علمية بريطانية حديثة، اليوم الثلاثاء، إن ”النوم بين الساعتين 10 و 11 ليلا يُعد من أفضل الوسائل لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



ونبهت الدراسة، التي أصدرتها جامعة إكستر البريطانية، إلى أن ”النوم بعد منتصف الليل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%“.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة ”مترو“ البريطانية، إلى أنها ”استندت على تجربة شملت أكثر من 88 ألف شخص في بريطانيا، وذلك خلال الفترة بين عامي 2006 و 2010″، مبينة أن ”متوسط أعمار المشاركين في تلك الدراسة يتراوح بين 43 و 79 عاما، حيث شكلت النساء منها نحو 58%“.