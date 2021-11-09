السلطات الكويتية تضم 8 مواطنين آخرين لقضية "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قالت: "صدرت أوامر بضبط 8 متهمين جدد، وتم ضبطهم، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16".

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وأوضحت المصادر أن "هناك فريق قانوني قضائي يقوم بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، إضافة إلى فريق آخر من جهاز أمن الدولة يتابع بدقة التحريات".

وعما استندت إليه سلطات التحقيق في ضم المجموعة الجديدة، كشفت المصادر أن "محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة خيرية، هي ما أدت إلى ضبط المتهمين الجدد".

وعن الأموال التي تم تجميعها من الجمعية، قالت المصادر: "سيتم بحث هذه الأموال ومصادرها ومن الذي قام بالتبرع، وهل هناك تعمد في دعم حزب الله من عدمه".

وبخصوص إمكانية صدور أوامر بضبط آخرين في القضية، لم تنف المصادر، وإنما قالت: "كل شيء يعتمد على آخر التطورات والتحريات، وفي كل ساعة قد يكون هناك جديد".

وكانت النيابة العامة الكويتية قد بدأت تحقيقات مع 4 مواطنين كويتيين موجهة لهم تهم الانتماء لـ"خلية حزب الله"، فيما قررت حجز 8 متهمين بالقضية ذاتها.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن أحد المتهمين بالانتماء إلى حزب الله هو شقيق نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، وأن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن تحويل "اموال طائلة" إلى "حزب الله" اللبناني.

يأتي ذلك بينما نفى المتهمون تلك الاتهامات، مؤكدين أن عملهم يقتصر على كفالة الأيتام في لبنان منذ 30 عاما.

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