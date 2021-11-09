مصر... مطالب برلمانية بإعادة النظر في المصروفات الحكومية وإلغاء تشريفة الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، النائبة آمال عبد الحميد، في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التخطيط والمالية، إلى أن "المواكب والتشريفات تكبد موازنة الدولة الكثير من المصروفات والنفقات التي لا جدوى منها"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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ونوهت عبد الحميد إلى أنه ليس هناك "نص قانوني واضح يمنح الحق للمحافظين والوزراء بتشريفات أو مواكب عند الخروج إلى أداء عملهم".

كما بينت في مقترحها أن رئيس الوزراء المصري الأسبق، إبراهيم محلب، أصدر قرارا حكوميا في عام 2015 بإلغاء المواكب والتشريفات المرافقة للوزراء والمحافظين، لكن لم يتم العمل به منذ تلك الفترة.

وفي سياق متصل، أشادت نائبة مجلس النواب المصري، آمال عبد الحميد، بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي يتعلق بترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

واعتبرت أن ذلك القرار "من أفضل القرارات الحكومية، وسينعكس بالإيجاب في معالجة أوجه العجز في الموازنة العامة للدولة"، بحسب قولها.

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