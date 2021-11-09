وصول 27 سيارة إسعاف إلى مكتب "البركة" الجزائرية في قطاع غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد الله الحجّار، المنسق الإعلامي للقافلة، في تصريح أدلى به لـ"الأناضول": "بعد تضرر القطاع الصحي في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، كان لزاما التنسيق لقافلة، لدعم هذا القطاع وتعزيز عمله وصموده في وجه كافة الظروف الصعبة خاصة خلال الحروب والتصعيدات الميدانية".

وأضاف: "هذه المركبات وصلت للقطاع، بدعم القافلة، وتمويل قرابة 12 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، ونيوزيلندا، وكندا، وإندونيسيا، والجزائر"، مشيرا إلى أنه: "تواصلنا مع الشركاء والداعمين والمتبرعين، حتى تمكنا من إيصال 27 مركبة لوزارة الصحة وكل ما له علاقة بمنظومة العمل الصحي بغزة".

وأكد المنسق الإعلامي للقافلة أن 10 مركبات أُخرى مقدمة من الأردن، ستصل لاحقا، إلى غزة، مشيرا إلى أن "هذه المركبات من شأنها أن تخفف من أعباء القطاع الصحي، وتساهم في تطوير العمل، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن خاصة في أوقات الأزمات".

يذكر أن قافلة أميال من الابتسامات، تقدّم مساعدات إغاثة لقطاع غزة، منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2009، بالشراكة مع متضامنين ومؤسسات وهيئات إغاثة عربية ودولية من بينها جمعية البركة الجزائرية للعمل الإغاثي والإنساني.