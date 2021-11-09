إصابة رجل وامرأة في انفجار عبوة ناسفة في عدن جنوبي اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة كانت تقلهما على طريق ساحل أبين بمديرية خور مكسر شرقي عدن".

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وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة رجل وامرأة بجروح بليغة، وفتحت الشرطة اليمنية تحقيقا في الانفجار لكشف ملابساته.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل وأصيب أكثر من 30 مدنيا في هجوم وصفته الحكومة اليمنية بـ "الإرهابي" تم تنفيذه بسيارة مفخخة قرب بوابة مطار عدن الدولي.

وفي العاشر من الشهر الماضي، قُتل 5 أشخاص هم قائد حراسة محافظ عدن أحمد لملس وسكرتيره الصحفي، ونجل شقيق المحافظ ومصور وجندي، فيما أصيب 7 من الجنود والمارة، إثر هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب المحافظ أثناء مروره ومعه وزير الزراعة اللواء سالم السقطري في مديرية التواهي بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ويشهد اليمن صراعا دمويا بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سنوات.