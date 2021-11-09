قناة: "حزب الله" قال لمسؤول الجامعة العربية "اقتراحك مرفوض"

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف التلفزيون المقرب من "حزب الله" أن زكي تواصل مع الحزب وعرض أن يعود الوزراء المقربون من الحزب وحركة أمل إلى اجتماعات الحكومة لكن الحزب رفض المقترح.

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وبرر الحزب رفض مقترح زكي بأن "مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار" المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

ويزور زكي بيروت للاجتماع بزعماء البلاد في مسعى لحل خلاف بين بيروت ودول خليجية بشأن تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها دور السعودية في حرب اليمن.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما خلص إليه في ختام هذه الزيارة أن الجميع في لبنان متمسك بعلاقة طيبة وصحية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا.

ونفى زكي التقارير التي تحدثت عن لقاء وفد الجامعة مع ممثلي "حزب الله"، مؤكدا أنه لم يلتق أي ممثلين لأحزاب في لبنان، بخلاف المسؤولين في البلاد.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق، بتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة، بعد دعوى تقدم بها وزير الأشغال اللبناني السابق، يوسف فنيانوس، ضد المحقق العدلي طارق بيطار.

وذكرت قناة "أو تي في" اللبنانية، أن فنيانوس تقدم بدعوى إلى محكمة الاستئناف في بيروت لاستبدال بيطار، مشيرة إلى أن المحكمة قررت كف يد بيطار مؤقتا عن التحقيق لحين النظر في دعوى الرد المقدمة من فنيانوس.