دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الأمريكية سيرت دورية عسكرية على أطراف بلدة (تل تمر) بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث قام الجنود الأمريكيون بالتجول داخل البلدة سيرا على الأقدام بالإضافة إلى استطلاع المنطقة، اليوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، تزامناً مع تحليق مكثف للمروحيات الروسية في أجواء المنطقة.

وتابعت المصادر بأن الهدف من تجوال الدورية الأمريكية هو رفع معنويات قوات "قسد" الموالية لها في منطقة تل تمر، والتي شهدت خلال الساعات الماضية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للتنظيمات "التركمانية" الموالية للجيش التركي إلى نقاط التماس بمحيط بلدة أبو راسين، كما تأتي تزامناً مع وصول وفد رفيع المستوى من قوات "قسد" إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع الخارجية هناك.

كما تأتي بعد أيام من إجراء القوات الروسية بالتنسيق مع الجيش العربي السوري مجموعة من المناورات والتدريبات العسكرية الجوية عبر الطيران المروحي والحربي في أجواء المنطقة.

وكشفت مصادر معارضة لـ"سبوتنيك" أن هدف التجوال الأمريكي جاء بحثا عن موقع لقاعدة عسكرية جديدة تنوي القوات الأمريكية إنشاءها في المنطقة الأمر الذي يعقد التهديدات التركية باجتياحها، حيث دخل الجنود الأمريكيون برفقة عرباتهم إلى مبنى الثانوية الصناعية في بلدة تل تمر، وعمدوا إلى إجراء عمليات استطلاع قبل أن يغادروها وتابعوا جولتهم في المنطقة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" عن تسيير القوات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دورية عسكرية بريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي سوريا، وانطلقت الدورية من مطار تل حجر الزراعي بريف المالكية الجنوبي الغربي، والذي تستخدمه القوات الأمريكية كمهبط للطيران وكقاعدة عسكرية.

وتألفت الدورية من 4 مدرعات عسكرية دون أن يرافقها غطاء جوي واتجهت نحو الريف الجنوبي للمدينة، وتزامن تسيير الدورية مع تحليق لحوامتين روسيتين في ريفي المالكية الشمالي والغربي.

وذكرت مصادر خاصة لــ"سبوتنيك" أنه قبل أيام قامت القوات الأمريكية بإزالة أعلامها من المطار المذكور (تل حجر الزراعي) الذي يعتبر أول قاعدة أمريكية في سوريا أنشات في عام 2015 دون معرفة الأسباب.