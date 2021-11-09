نتفلكس تتيح ألعاب iOS.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادعى المطور "ستيف موزر" أن نتفلكس ستطلق جميع ألعابها "بشكل فردي" على iOS، من خلال متجر تطبيقات آبل "آب ستور". وأضاف موزر أنه لن تكون جميعها قابلة للتنزيل والتشغيل داخل التطبيق.



سيظل تطبيق نتفلكس الرئيسي يوفر إمكانية الوصول إلى كتالوج اللعبة، ولكنك ستقوم فقط بتشغيل تطبيق منفصل عند النقر فوق إحدى الألعاب. هذه هي الطريقة التي تعمل بها حاليًا مع أندرويد، لكن نتفلكس لديها خيار دمج الألعاب في تطبيق أندرويد الخاص بها.

على نظام iOS، لن يكون أمام الشركة خيار سوى إتاحة الألعاب بشكل منفصل، حيث تطلب أبل أن تتلقى كل لعبة في آب ستور فحصًا فرديًا، حتى لو كانت متوفرة فقط عبر السحابة.

تتنافس نتفلكس وأبل على عدد متزايد من الجبهات، بدءًا من الألعاب إلى خدمات بث الفيديو، لكن لا يمكن لأي منهما تحمل إبعاد الآخر.

وتوجد احتمالية لحدوث تعارض كبير بين الشركتين، خاصة إذا كان على أبل تقديم تنازلات إضافية بشأن قواعد متجر التطبيقات، وفقاً لما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.