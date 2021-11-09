مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن أصل فيروس كورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عرضت مدينة صينية واقعة على الحدود الروسية مبلغ مئة ألف يوان (13,500 يورو) مكافأة لقاء أي معلومات حول أصل تفشي وباء كوفيد-19 محليًا.



وتمكّنت الصين من السيطرة على تفشي الوباء الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من خلال إجراءات قاسية منها الفحوصات المنهجية وإغلاق الحدود والتلقيح.

غير أن البلد يواجه تجددا لانتشار الوباء منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الشمال، فيما السلطات تردّ بحزم على أمل انهاء تفشي الوباء قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية المتوقع تنظيمها في بكين في شباط/فبراير 2022.

وفي هذا السياق، أعلنت مدينة ريرو شنّها "حربًا شعبية" على الفيروس بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

وتبدي السلطات المحلية قلقًا خاصًا إزاء احتمال انتقال تفشي الفيروس من روسيا عن طريق المهرّبين والصيادين عبر الحدود، علمًا بأن مدينة ريرو حدودية مع روسيا ويفصل بينهما نهر آمور.

وفسّرت البلدية أن "شنّ حرب شعبية للسيطرة على الوباء والحماية منه مهمٌ من أجل اكتشاف بأسرع ما يُمكن مصدر التفشي وسلسلة العدوى".

وتُعدّ حصيلة الإصابات والوفيات يوميًا من فيروس كورونا في الصين ضئيلة جدًا مقارنة بالحصيلة في دول أخرى بحيث سجّلت بكين الثلاثاء 43 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

غير أن عودة زخم تفشي الوباء أدى إلى حجر ملايين السكان ودعوتهم إلى عدم مغادرة العاصمة إلا في حالة الضرورة القصوى