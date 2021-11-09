شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبى لتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وازرة النقل مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، لتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان فى أعمالهم. وفق بيان للسفارة الإماراتية.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا "-Trans 2021 MEA"، المقام حاليا بالقاهرة، حيث تنص المذكرة على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة ودراسة السوق المحلية المتعلقة بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، الأمر الذي سيعزز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي وشرق آسيا وأفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، والمساهمة في تعزيز قدرة جمهورية مصر العربية على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة.

ومن جانبه، أعرب اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لوزارة النقل، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هذه تشكل بداية واعدة للتعاون بين الطرفين من شأنها توفير الكثير من الخدمات لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في البلدين. وقال: "إن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية لتصبح مراكز قادرة على دعم التنمية الاقتصادية ومنافسة الموانئ العالمية الأخرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري".

بينما عبر سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغ ارض، حيث يأتي هذا التوقيع في إطار إلتزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز الروابط التجارية مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً ارئداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية".

وقال: "إن الموقع الاستراتيجي لميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر يجعله من الموانئ القادرة على تأدية دور ملموس في سلسلة التوريد العالمية، ونحن على يقين من أن التعاون الذي انطلق اليوم سيعود بالنفع الكبير على الجانبين نظرا لأنه يجمع بين ً الخصائص المتميزة لميناء سفاجا والخب ارت الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة والتي تسهم في تقديم خدمات متكاملة على امتداد كامل سلسلة التوريد".