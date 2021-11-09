شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يستعرض الواقع الصحي في بلاده وأوضاع المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض الواقع الصحي في البلاد، وأوضاع المستشفيات الرسمية والخاصة، وشؤون الأدوية، خصوصا بالنسبة إلى المصابين بأمراض مزمنة، وذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وقال الأبيض - عقب اللقاء - إنه عرض على رئيس الجمهورية الوضع الصحي، ومشاكل القطاع الصحي بشكل عام، وتم التركيز على موضوعين أساسيين، أولهما موضوع الدواء وتأمينه للمواطن اللبناني، وخاصة أدوية الأمراض المستعصية، والثاني موضوع المستشفيات.

كما أكد الأبيض أن هناك سياسة دعم كامل لأدوية الأمراض المستعصية، يتم العمل حاليا على تأمينها، وقد بدأت تصل الى بعض المستشفيات.

وطلب الأبيض من الرئيس اللبناني دعمه عبر إصدار بعض القرارات المهمة ، ليتمكن هذا القطاع من الاستمرار في عمله، فيما أكد الرئيس اللبناني على كامل دعمه لحقوق المستشفيات ولأهمية حصول المواطن اللبناني على الدواء في الوقت المناسب.