شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تنبيهات مهمة من «المرور» لقائدي مركبات النقل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، على أن هناك عدة أنظمة مرورية يجب على قائد المركبة الالتزام بها عند نقل أي حمولة.
وأكدت إدارة المرور عبر “تويتر” أنه يجب أن لا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وأن لا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.
كما شددت على عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، وعدم حجب الحمولة الإشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها.
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