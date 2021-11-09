في فلوريدا.. الشرطة تلقي القبض على خنزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على خنزير زرع الرعب في شوارع مدينة بينسكالو في ولاية فلوريدا.



وقالت الشرطة في بيان "تلقينا مكالمات خلال الليل حول كلب قبيح أو ربما خنزير يركض في وسط المدينة. عندما أشرقت الشمس، وجدنا أنه خنزير وليس لديه أي نية للعودة إلى المنزل. باستخدام إستراتيجية من القبض عليه في النهاية وتم تسليمه إلى السلطات".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة القاء الشرطة القبض على الخنزير بعد مطاردة في وسط المدينة، والتي تبحث حاليا غن صاحبه.

هذا ولقي المنشور متابعة خاصة من مستخدمين مواقع التواصل، إذا علق أحد المشاركين "أنا سعيد جدا لأن لديهم روح الدعابة حول كل ذلك ومشاركتها مع بقيتنا !! شكرا جزيلا!".