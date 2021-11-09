روكات تطلق الميكروفون Torch الجديد لعشاق الألعاب والبث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة روكات Roccat الميكرفون Torch الجديد لتلبية متطلبات عشاق الألعاب ومنظمي البث عبر الإنترنت.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الميكروفون الجديد مصمم على شكل كبسولة ويوفر جودة صوت 24 بت ويزخر بالعديد من الوظائف المتطورة.

ويعد الميكروفون دون حاجة إلى برامج تشغيل خاصة، ويمتاز بتصميم ثنائي المكثف ويمكن التحكم فيه دون تأخير وفلتر Pop المدمج.

ويتوافق الميكروفون الجديد مع باقة متنوعة من حوامل المخمدات وأذرع Boom والعديد من الملحقات التكميلية الأخرى.

وبفضل إضاءة AIMO-RGB يوفر الميكروفون مناطق إضاءة مختلفة يتغير لونها حسب وضعه ويمكن ضبطها والتحكم فيها عبر برنامج Neon، كما يتضمن الميكروفون منفذ 3.5 ملم.

ويتيح الجهاز إكمال إعدادات سطح المكتب بميكروفون فائق الأداء ويتوافق مع بقية إعدادات سطح المكتب مثل لوحات المفاتيح ووحدات الفأرة والملحقات التكميلية الأخرى الخاصة بالألعاب.

وأعلنت الشركة أن سعره 100 يورو.